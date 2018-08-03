Скандально известную главу Комитета Рады по вопросам свободы слова Викторию Сюмар обвинили в давлении на редакцию Общественного движения "Честно".

Об этом говорится в заявлении координатора движения Виктории Думанской.

"Мы почувствовали давление со стороны председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктории Сюмар, которая была одним из соучредителей движения "Честно". После наших публикаций о незадекларированном доме на участке ее матери, вместо того, чтобы дать публичные ответы на возникшие вопросы, Сюмар пыталась выйти разными путями на редакцию и руководство ОО "Центр ЮЭЙ", в частности на Олега Рыбачука, чтобы перевести общение в неформальную плоскость", - рассказали активисты.

Сама Виктория Думанская заявила, что любые попытки давления на журналистов будут преданы огласке.

"Остался год до президентских и парламентских выборов. Движение "Честно" по прежнему будет мониторить добросовестность политиков и проверять их декларации. Мы просим всех политиков учесть, что любые попытки вмешаться в редакционную политику или методологию движения, будут разоблачены публично. Для нас нет разницы новые политики или "попередники", мы работаем по единым стандартам и подходам в части мониторинга деятельности украинских политиков. Для всех закон один, как и критерии, по которым проводится мониторинг. И мы общаемся с политиками, о которых пишем материалы, только в публичной плоскости", - заявила Виктория Думанская.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Виктория Сюмар не хочет показывать активистам движения "Честно" дом мамы, который стал предметом скандала.

Также мы рассказывали, что Сюмар подтвердила наличие земли под Киевом у своей мамы, но от дома открещивается.