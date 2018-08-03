В центре Симферополя крымскотатарский активист так называемой поляны протеста "Стрелковая" попытался совершить акт самосожжения. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Активист облился горючей жидкостью и поджег себя, однако присутствующим удалось оперативно потушить одежду, которая вспыхнула на мужчине.

Перед поджогом активист заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

Известно, что жители поляны протеста "Стрелковая" протестуют против строительства забора. На месте "поляны протеста" "Стрелковая", где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием "Крымская роза". Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас там живут преимущественно репатрианты.​

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео самосожжения бойца ССО под зданием Минобороны.

Также мы сообщали, что под Ровно безработный мужчина совершил самоподжог.