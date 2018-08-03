Вечером 2 августа в Сумах, во дворе собственного дома, нашли застреленным 35-летнего экс-депутата горсовета Анатолия Жука. "Страна" собрала информацию о том, что известно о бывшем депутате и обстоятельствах его смерти.

Тело с огнестрельными ранениями обнаружил отец Анатолия Жука, который пришел в гости к сыну в частный дом на улице Толстого. Он сообщил об этом в полицию в 19:21.

Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет чешского производства CZ.

Фото: obozrevatel.com

Также, по данным местного издания "Данкор", рядом с телом была обнаружена палка. По неофициальным данным, во дворе были следы горючей смеси, которые могут говорить о попытке поджога.

Во дворе стоял открытый авомобиль экс-депутата Porsche Cayenne.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Сегодня стало известно, что прокуратура и полиция, в числе других, рассматривают версию заказного убийства Анатолия Жука. Об этом стало известно на брифинге в Сумах с участием главы городской прокуратуры и начальника полиции.

Во время брифинга правоохранители сообщили, что смерть Анатолия Жука наступила 2 августа около 18:00. Его застрелили, когда он спал во дворе своего дома на каремате. Выстрелили в спину, в район сердца, и левый висок.

Также в прокуратуре сообщили, что незадолго до убийства на втором этаже дома возник небольшой пожар. Экс-депутат погасил его самостоятельно, после чего спустился во двор отдохнуть.

Сейчас официально рассматривается несколько версий убийства: от бытового до заказного.

Знакомые экс-депутата рассказывают, что незадолго до убийства, на своей странице в Facebook он выкладывал скриншоты переписки, где ему угрожали, но потом удалил пост.

Фото: facebook.com/an.v.zhuk

Анатолий Жук до недавнего времени возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета. В 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва. Был в оппозиции к команде нынешнего мэра Сум Александра Лысенко. Возглавлял общественную организацию "Сумчане". У убитого осталась жена и дочь.

По данным "Обозревателя" ранее он был судим за хулиганство и хранение оружия. Его связывали с вором в законе Лерой Сумским.

Якобы, после отставки мэра Геннадия Минаева, на его должность был назначен руководитель местной "Батьківщини" Александр Лысенко, но по требованию Леры, и.о. городского головы был вынужден под угрозой сохранить должность начальника управления градостроительства и земельных отношений за Анатолием Жуком.