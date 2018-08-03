Северная Корея не прилагает достаточных усилий для денуклеаризации Корейского полуострова, и поэтому до достижения этой цели еще далеко, заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет Интерфакс.

"Глава КНДР Ким Чен Ын взял на себя обязательство стремиться к денуклеаризации. Международное сообщество потребовало, чтобы он делал это в соответствии с резолюциями Совбеза ООН. Северная Корея нарушает свои обязательства, она нарушает одну или даже обе резолюции Совбеза ООН", - заявил Помпео в преддверии участия в форуме глав МИД стран АСЕАН в Сингапуре.

При этом он подчеркнул, что для полной денуклеаризации Корейского полуострова "еще очень многое предстоит сделать".

Напомним, Ким Чен Ын направил 1 августа новое письмо президенту США Дональду Трампу, а тот ответил северокорейскому лидеру.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп и Ким Чен Ын договорились обменяться визитами.