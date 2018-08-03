Украинское классико. На матч Динамо - Шахтер продано 40 000 билетов. Команды сыграют в традиционных цветах
В пятницу, 3 августа, в Киеве пройдет украинское классико. В третьем туре чемпионата Украины Динамо встретится с чемпионом страны - донецким Шахтером. Ажиотаж вокруг поединка невероятный. По состоянию на утро 3 августа на игру было продано почти 40 тысяч билетов. НСК "Олимпийский" будет практически заполнен, ведь по традиции, спрос на билеты стремительно возрастает перед началом поединков "бело-синих" и "горняков".
Как передает официальный сайт Динамо, на предматчевом совещании сегодня утром было утверждено, в экипировке каких цветов сыграют обе команды.
Фотo: fcdynamo.kiev.ua
Хозяева поля проведут встречу в домашней форме белого цвета. "Горняки" также сыграют в своих традиционных цветах - оранжево-черных.
Напомним, матч на НСК "Олимпийский" начнется в 19:00.
Ранее "Страна" сообщала, что метро Киева изменит режим работы трех станций из-за матча Динамо - Шахтер.