На этих выходных, 4-5 августа, по Украине ожидается жаркая сухая погода, лишь на севере, западе и в центре страны пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 4 августа, по стране без осадков, лишь в северных областях днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в южной части ночью 18-23°, днем 29-34°.

В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 августа самая высокая температура днем была 37,7 в 2010 году, самая низкая ночью 8,5 в 1907 году.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 5 августа, в Украине без осадков, лишь днем в западных, северных и местами в центральных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в южной части ночью 18-23°, днем 29-34°.

В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в последний день недели почти всю Украину накроет жара.

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