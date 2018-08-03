В Киеве из-за ремонтных работ на два дня ограничат движение транспорта по улице Ярославов Вал. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"С 06:00 04.08.2018 до 21:00 05.08.2018 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Ярославов Вал на участке от Львовской площади до ул. Олеся Гончара будет ограничено движение транспорта",- говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее "Страна" писала о том, что ремонт "ливневки" на Левобережной в Киеве дорожники оценили в 190 млн гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве впервые за 45 лет начали ремонтировать купол Верховной Рады, стекло привезут из Польши.