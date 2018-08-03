Украинский активист из Крыма Александр Костенко, которого в России обвинили в избиении "беркутовца", вышел на свободу из российской исправительной колонии в городе Кирово-Чепецк. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

В настоящее время он вместе с украинским консулом едут в Москву, в посольство Украины.

"Александра Костенко, который отбывал наказание в России в Кирово-Чепецке Кировской области, сегодня освободили.…Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с консулом Украины, и они направляются в Москву в посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны", - написала украинский омбудсмен.

Она добавила, что находится на связи с консулом и держит ситуацию под контролем.

Фото: facebook.com/Людмила Денісова

14 апреля ткущего года Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области России принял решение об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) крымскому заключенному Александру Костенко.

В России заявили, что экс-милиционер Костенко во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 г. нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Также активиста обвиняют в незаконном хранении оружия – нарезного ствола.

В мае 2015 года ему назначили наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Таким образом, он полностью отбыл срок.

Александр Костенко (слева) на выходе из колонии. Фото: hromadske.ua

Ранее "Страна" сообщала, что украинского политзаключенного Балуха в Крыму приговорили к 5 годам колонии.

Также заключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.