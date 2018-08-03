В Ильин день, а именно 2 августа, в Киеве торжественно открыли памятник богатырю Илье Муромцу. Памятник создавали с использованием 3D-принтера, а позировал для него украинский силач Василий Вирастюк.

На открытии присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, который в своей речи назвал Илью Муромца украинским богатырем.

Отметим, что и постамент стоит в одноименном парке "Муромец". Это бывший парк Дружбы народов, который переименовали власти столицы. Именно тогда и начался активный процесс "украинизации" богатыря.

Слова мэра, которые повторили и другие политики, вызвали резонанс в соцсетях. В России уже возмутились, что Украина "присвоила" себе русского богатыря. Известный блогер Рустем Адагамов написал в Facebook: "Офигеть, русский богатырь Илья Муромец из села Карачарово во Владимирской области, теперь оказывается, украинский герой из украинской мифологии. Господи".

Адагамова поддержала часть комментаторов, другие же стали возражать, указывая на то, что большинство былин о богатыре связаны с киевским князем Владимиром, а мощи Ильи Муромца находятся в Киево-Печерской лавре.

Тем не менее, вопрос происхождения Муромца остается открытым. На былинного богатыря могут претендовать сразу три страны – Украина, Россия и Беларусь, поскольку существуют разные легенды на этот счет.

Кто такой Илья Муромец

Картина "Три богатыря", В. Васнецов

Полное имя былинного богатыря Илья Муромец сын Иванович, также встречаются такие варианты, как Илья Моровлин, Муравленин, Муровец, Муромлян.

Илья Муромец родился примерно между 1150 и 1165 годами. По легендам, Илья Муромец был крестьянским сыном. До 33 лет он сидел на печи, так как был болен и не мог ходить. Однажды его исцелили "калики перехожие", или же волхвы. Они зашли в дом и попросили воды, но Илья ответил, что не может встать. Каклики попросили еще раз, и Илья сумел подняться. Он принес гостям воды из колодца. Калики наказали ему выпить воды, и он обрел нечеловеческую силу. После этого волхвы сказали ему идти в столицу и служить князю Владимиру.

В Киеве богатырь стал оберегателем Киевской Руси. Он боролся с Соловьем-разбойником, идолищем, кочевниками. Существует множество былин, героем которых он был.

Впервые Илья Муромец был упомянут в 1574 году в письме старосты Орши Филона Чернобыльского, в котором он писал о былинном богатыре Илье Муравленине. Богатырь является главным героем в киевском цикле былин: "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Илья Муромец и Идолище Поганое", "Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром", "Святогор и Илья Муромец". Всего он является центральной фигурой в 15 из 53 героических былин, при этом по каждому сюжету существовало по несколько вариаций.

Илья Муромец на картине "Витязь на распутье", В. Васнецов

Считается, что Илья Муромец погиб при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году.

Некоторые исследователи отождествляют Илью Муромца со святым Илией Печерским Чеботком, мощи которого покоятся в Киево-Печерской лавре.

Чей Илья Муромец?

Как упоминалось ранее, по разным версиям, на звание родины богатыря могут претендовать Украина, Россия и Беларусь. По самой распространенной версии, Илья Муромец родился в деревне Карачарово, неподалеку от Мурома Владимирской области, то есть на территории современной России. Кроме того, в некоторых частях России в былинах Илья Муромец не "привязан" к Киеву и князю Владимиру, а больше фигурирует в былинах, повествующих о его борьбе с разбойниками.

Н. Рерих. Илья Муромец (декоративное панно)

Однако некоторые историки еще в XIX веке высказывали предположение, что родиной Ильи Муромца мог быть город Моровийск. Сейчас это село Моровск Козелецкого района Черниговской области. Это предположение строилось на том, что что в первых упоминаниях о богатыре на территории южной Руси, его называли не Муромцем, а Моровлином или Муравлениным.

Кроме того, эта версия объясняла слияние в народном эпосе образа Ильи Муромца и преподобного Илии Печерского. Этот человек жил в XII веке и скончался в Киево-Печерской лавре около 1188 года. В 1643 году он был причислен к лику святых православной церкви как преподобный Илия Муромец.

В 1988 году Межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей в Лавре. Экспертиза установила, что останки принадлежат мужчине, который скончался в возрасте 40-55 лет от ранения в области сердца, а в юности он перенес паралич конечностей, что совпадает с легендой о первой половине жизни Ильи Муромца.

У белорусов же есть версия, что Илья Муромец был родом из их земель. Объясняется это тем, что о богатыре впервые упоминает Кмит Чернобыльский - староста белорусского города Орши. Кроме того, родное село Муромца встречается в разных вариантах, и один из них – Карчево – совпадает с названием городка в Беларуси. Исследователь-любитель Николай Чубрик еще в 2010 году рассказывал о своих выводах, которые сделал, нарисовав карты всевозможных вариантов маршрутов Ильи Муромца. Он считал, что в Киев богатырь ехал через Полесье, поскольку в легендах упоминаются "грязи великие", на которые он наткнулся, а других обширных болот на пути в Киев нет. Следовательно, сделал вывод исследователь, Илья Муромец ехал в Киев с территории нынешней Беларуси. Впрочем, большого распространения эта теория не получила.

Стоит отметить, что в России и ранее возмущались тем, что Илью Муромца "приписывают" к Украине. В частности, в январе 2017 года глава российского округа Муром Евгений Рычков жестко высказался в отношении статьи об Илье Муромце в украиноязычной версии Википедии. Там родным городом богатыря указан указан город Моровск под Черниговом. По его словам, изменения вносили не историки, а якобы чиновники Минобороны Украины, что свидетельствует об идеологической пропаганде.

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