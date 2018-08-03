Украинский боксер Александр Усик, ставший после боя с россиянином Гассиевым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, написал стихотворение об Украине.

Видео, на котором он читает свое поэтическое произведение, размещено на портале Sport.ua в Youtube.

По словам боксера, этот стих он написал еще 2 января 2018 года. Тогда он готовился к бою в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии против Мариеса Бриедиса. Впоследствии в финале WBSS он победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, обладателем четырех чемпионских поясов WBA, WBC, WBO, IBF.

Стихотворение написано на украинском языке.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина -

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Усик дал пресс-конференцию в Киеве. Самые яркие тезисы.

Также мы писали, что в России считают, если травля боксера не прекратится, то Украина может потерять Александра Усика.