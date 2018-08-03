Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Артема Матюшина, одного из подозреваемых в убийстве активиста Виталия Олешко, передает УНН.

Так, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога. Его будут содержать в СИЗО города Запорожье.

Адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте.

Сам же подозреваемый Матюшин не признал себя причастным к совершению преступления.

Напомним,31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия "Сармата" Олешко. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении преступления.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Геращенко подтвердил, что Сармата-Олешко убил снайпер спецбатальона "Торнадо".

Также мы сообщали, что задержанные убийцы АТОшника Олешко по прозвищу Сармат показаний не дают.