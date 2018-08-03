Следствие по делу о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк передали в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Фото: facebook.com

"Посетил пострадавшую Екатерину Гандзюк. Состояние тяжелое. Но дух как всегда несгибаемый. Услышал ее версии причин нападения на нее. Учитывая это принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ", - написал Луценко.

Также генпрокурор добавил, что в связи с серией нападений на общественников в последние дни запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур.

Напомним, 31 июля, в Херсоне неизвестный плеснул в лицо серной кислотой советнице мэра Екатерине Гандзюк. Девушка госпитализирована с ожогами.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликован фоторобот подозреваемого в нападении на Гандзюк. За опознание заплатят 100 тысяч.

Также мы сообщали, что появилось видео, как обожженную серной кислотой Екатерину Гандзюк доставили на самолете ГСЧС в Киев.