Cемья президента США Дональда Трампа неоднократно получала угрозы. Об этом заявил в интервью телеканалу "FoxNews" Эрик, сын Дональда Трампа.

"Мне угрожали, моя семья тоже получала угрозы, все мы их получали. Все мы сталкивались с ситуацией, когда дома находили некий белый порошок", - сказал Эрик Трамп.

В свою очередь, издание "The Hill" напоминает, что в ходе предвыборной кампании в 2016 году в здании Trump Tower был также найден белый порошок, который, как выяснилось по итогам проверки, оказался безвредным.

В феврале 2018 года супруга старшего сына американского президента Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего - оказалась в больнице после того, как открыла адресованный мужу конверт, в котором находился белый порошок. По данным СМИ, госпитализация Ванессы Трамп была лишь мерой предосторожности. Порошок, обнаруженный в конверте, также оказался неопасным.

Ранее "Страна" сообщала, что Мелания Трамп пожаловалась спецслужбам, что актер Питер Фонда угрожает ее сыну.

Также мы писали о том, что посол США получила письмо с белым порошком и угрозой убить Трампа.