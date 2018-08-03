"Укргидрометцентр" опроверг информацию о возможном "нашествии" шаровых молний в некоторых регионах Украины в этом месяце. Об этом сообщает УНН.

Так, в украинских СМИ появилась информация о том, что в первой половине августа шаровые молнии могут накрыть восточные и южные регионы Украины. При этом опасное явление связывают с определенными изменениями в атмосфере. В зоне риска, по сообщению СМИ, могут оказаться Запорожье, Одесская, Николаевская и Херсонская области, а также Донбасс.

Со своей стороны в "Укргидрометцентре" сообщили, что на самом деле шаровые молнии - явление чрезвычайно редкое, и спрогнозировать их появление невозможно.

"Это явление настолько редкое, что 99% людей за всю жизнь шаровую молнию не видели. Только в 2010 году большинство ученых признало, что какое-то такое явление существует. Потому что раньше оно не было фактически зафиксировано. Это очень редкое явление и каким образом его появление прогнозируют - вообще непонятно", - подчеркнули в "Укргидрометцентре".

Ранее "Страна" писала о том, что в США на аттракционе "Шаровая молния" оторвался ряд кресел, один человек погиб.

Также мы сообщали, что в Тернополе во время грозы увидели редкую шаровую молнию.