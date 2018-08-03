В России ученого подозревают в госизмене за передачу спецслужбам стран НАТО информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал", пишет "Коммерсант".

Речь идет о Викторе Кудрявцеве, 74-летнем сотруднике Центрального научно-исследовательского института машиностроения.

ФСБ обвиняет его в госизмене (ст. 275 УК РФ) - и апелляционная инстанция Московского горсуда в закрытом режиме отклонила жалобу ученого на арест.

По версии контрразведчиков, Кудрявцев под видом научного сотрудничества с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics) передавал спецслужбам стран НАТО, в том числе США, секретную техническую информацию о ракетных комплексах.

По версии защиты Кудрявцева, он более 20 лет не имел доступа к секретным данным и "в новом тысячелетии с секретными данными не работал".

По некоторым данным, обвинения могут быть связаны в том числе с тем, что дочь ученого проживает в США.

Сотрудник ЦНИИмаша свою вину не признает, показаний по делу не дает и говорит, что не понимает сути предъявленного ему обвинения.

По данным защиты, поводом для ареста Кудрявцева стали сведения, полученные ФСБ в ходе допроса его бывшего руководителя в институте Владимира Лапыгина (этого 76-летнего ученого в сентябре 2016 года приговорили к 7 годам лишения свободы за госизмену).

Кудрявцева задержали утром 20 июля в его квартире. При задержании и обыске в квартире, гараже, машине и на даче ученого присутствовали понятые, имеющие вторую степень допуска к гостайне.

За один день следствие успело предъявить Кудрявцеву обвинение и добиться его ареста в суде, а оперативники провели обыски в подмосковном Королеве по 20 адресам - предполагалось, что задержанных может быть больше.

Содержание переписки Кудрявцева с бельгийским институтом пока держат в тайне.

Ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ Андрей Цатурян предполагает, что речь может идти о грантовой программе FP7 Space, в которой в 2011-2013 годах участвовали пять европейских научных организаций, в том числе три российские - ЦНИИмаш, Центральный аэрогидродинамический институт и Институт теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения РАН.

По данным издания, контрразведчики после многомесячной оперативной разработки Кудрявцева считают, что научная переписка с бельгийским институтом была прикрытием для передачи спецслужбам стран НАТО сведений о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал" (первый класса "земля - земля", второй класса "воздух - земля").

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