Артистка разговорного жанра Елена Степаненко направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом, юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован 4 июля", - говорится в карточке дела.

По данным агентства "Москва", исковое заявление будет рассмотрено в суде 6 августа в 15:00.

В свою очередь юморист Евгений Петросян заявил, что ему ничего не известно об иске.

"Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение", - заявил Петросян.

При этом он отказался комментировать информацию о разводе, сославшись на то, что это исключительно дело его семьи. Известно, что супруги прожили в браке более 30 лет. Стапаненко - четвертая жена Петросяна. От первой жены у него есть дочь и двое внуков, а у Степаненко детей нет.

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