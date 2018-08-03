На пункте пропуска "Тиса", в микроавтобусе "Меrsedes", украинские пограничники обнаружили старинные моменты, которым около 2 тысяч лет. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"В пункте пропуска "Тиса" в ходе дополнительного осмотра микроавтобуса "Меrsedes" украинской регистрации пограничники обнаружили 10 серебряных монет времен Римской империи, которым около 2000 лет", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что пакет с серебряными динариями работники пункта пропуска обнаружили среди посылок, которые перевозили в Италию. Стоимость такой находки определят эксперты.

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