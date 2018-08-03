В Украине открыли уголовное дело по факту применения физического насилия и совращения детей в приюте в Рожище в Волынской области. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Согласно ему, по заявлению одной из воспитанниц коммунального учреждения "Приют" службы по делам детей Волынской областной государственной администрации" в Рожище открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса.

Лысенко добавляет, что 2 августа также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса.

Отмечается, что продолжается досудебное расследование.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

О ситуации в детском приюте в Рожище 2 августа сообщала на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она писала, что у 10 из 33 детей в приюте обнаружили следы телесных повреждений. Трое девушек заявили о сексуальных домогательствах со стороны директора учреждения и его брата. Отмечается, что дети сообщали о данных фактах воспитательнице, но она никак не реагировала.

Денисова подчеркивает, что ни один сотрудник приюта не сообщал о жестоком обращении с детьми со стороны руководства.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацполиция просит Раду ввести кастрацию для насильников детей.

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