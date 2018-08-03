Полиция направила в суд дело о присвоении средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Членам преступной группировки инкриминируют завладение средствами на сумму почти 3 миллиона гривен. Прекратить деятельность злоумышленников удалось благодаря слаженной работе следователей под процессуальным руководством ГПУ. Полицейские установили 101 факт завладения средствами и более 350 других преступлений, совершенных подозреваемыми", - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства следователи ГСУ Нацполиции установили, что в течение почти 3 лет участники группировки обогащались за счет клиентов банков. Источником их "дохода" стал Фонд гарантирования вкладов физических лиц: злоумышленники присваивали деньги, подлежащие выплате вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными.

Преступная группировка состояла из пяти человек. Однако за длительный период деятельности к участию в организации периодически привлекались более 30 человек. Личности 17 из них установлены, им сообщено о подозрении.

Полицейские установили, что злоумышленники многократно подделывали и использовали поддельные паспорта, идентификационные номера, доверенности и другие официальные документы, вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей.

Полицейскими завершено расследование 149 эпизодов преступной деятельности группировки, из которых 26 фактов завладения средствами на общую сумму почти 3 миллиона гривен. Сейчас обвинительный акт передан в суд.

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