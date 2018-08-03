Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штрафы на четыре компании за необоснованное завышении цен на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Речь идет о таких компаниях, как "Рош Украина", "БаДМ", "Бизнес Центр Фармация" и "Альфа Украина".

Сообщается, что компании-нарушители заключали договора, условия которых приводили к завышению стоимости лекарств, которые приобретались через процедуру государственных либо публичных закупок  в 2012-2016 годах. Общая сумма взысканий составила порядка 18 млн грн. Наибольший штраф получила "Рош Украина" - 9,1 млн грн, у "БаДМ" - 5,4 млн грн, "Бизнес Центр Фармация" - 3,2 млн грн, а у "Альба Украина" - 339 тыс. грн.

АМКУ также обязал компании прекратить нарушения в двухмесячный срок со дня получения решения.

Напомним, ранее в Минздраве порекомендовали украинцам бесплатное приложение "Лекарства Контроль", с помощью которого можно проверить надежность и цену лекарств.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинцев заставляют покупать в аптеках дорогие лекарства.

Также читайте, что Антимонопольный комитет оштрафовал на 140 миллионов трех крупных фармаигроков за блокирование дешевых лекарств.

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