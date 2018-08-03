Генпрокуратура не будет передавать свои дела Государственному бюро расследований (ГБР). Бюро будет расследовать только те дела, которые начнет самостоятельно. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, пишет "Интерфакс-Украина".

Роман Труба пояснил, что расследовать дела будут те следователи, которые этим и занимались изначально.

"Законодатель выделил время, на протяжении которого у следователей прокуратуры есть возможность завершить досудебное расследование - это два года. На самом деле, за этот период можно завершить расследование любого по сложности, многоэпизодного уголовного дела", - подчеркнул директор Бюро.

По мнению Трубы, завершать дела других следователей было бы неправильным, так как основная категория дел в Генпрокуратуре так или иначе имеют отношение с событиям на Майдане в 2014 году. "Передать их новым следователям ГБР означало бы поставить их на длительную паузу, так как новым следователям необходимо много времени для изучения томов материалов", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что ГБР будет расследовать только дела, которые само будет открывать, директор Бюро сказал: "Да, и считаю, что это правильно".

"Мы не сможем начать работу, если нас завалят таким количеством дел. Каждый следователь, который начинал производство, проводил следствие, должен отвечать за качество и результат расследования", - пояснил глава ГБР.

Ранее "Страна" сообщала, что Труба надеется, что ГБР заработает уже в сентябре.

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