"Он собирает миллиарды, а народ роется в урнах". Киевляне высказались по поводу того, стоит ли Порошенко идти на второй президентский срок
"Страна" опросила людей на улицах Киева по поводу того, стоит ли Петру Порошенко подавать свою кандиатуру для участия в выборах на второй президентский срок.
"Если он заслужил у народа, пусть подает. Я получил три инфаркта, мне не на что жить, я вынужден торговать ежевикой, чтобы было на лекарства. Мне на операцию нужно 50 тысяч гривен, а у меня пенсия 1 600 гривен. Я живу в частном секторе. Если придет зима, я не знаю что делать, потому что субсидии снимают. Куда деваться? Я как нищий стою с этим стаканом ежевики, чтобы на лекарства было. Потому, что если ложиться в больницу, нужно платить только за то, что ты будешь лежать. Я не знаю, до чего мы дожились, если он (Порошенко- Прим. Ред.) собирает уже не миллионы, а миллиарды, а люди сегодня роются в урнах на кусок хлеба", - ответил на вопрос журналиста пенсионер.
"Я думаю ему не стоит (идти на второй срок - Прим. Ред.). Хотя бы только потому, что он говорил, что когда придет к власти, то за три дня прекратится война в Украине. А война до сих пор продолжается", - высказала свое мнение женщина средних лет.
"Подать кандидатуру может каждый и вы можете подать. А почему он не может подать кандидатуру? Я считаю, что ему стоит подать кандидатуру, чтобы понять выберут его или нет. Чтобы понять хорошо или плохо должна быть альтернатива. Альтернативы никакой нет, у нас все такие. Выбора нет", - считает молодой мужчина.
Ранее "Страна" писала о том, что опубликован новый рейтинг кандидатов в президенты, в котором Порошенко упал ниже Зеленского.
Также мы сообщали, что Тимошенко и Бойко возглавили президентский рейтинг, Порошенко на третьем месте.