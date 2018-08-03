"Страна" опросила людей на улицах Киева по поводу того, стоит ли Петру Порошенко подавать свою кандиатуру для участия в выборах на второй президентский срок.

"Если он заслужил у народа, пусть подает. Я получил три инфаркта, мне не на что жить, я вынужден торговать ежевикой, чтобы было на лекарства. Мне на операцию нужно 50 тысяч гривен, а у меня пенсия 1 600 гривен. Я живу в частном секторе. Если придет зима, я не знаю что делать, потому что субсидии снимают. Куда деваться? Я как нищий стою с этим стаканом ежевики, чтобы на лекарства было. Потому, что если ложиться в больницу, нужно платить только за то, что ты будешь лежать. Я не знаю, до чего мы дожились, если он (Порошенко- Прим. Ред.) собирает уже не миллионы, а миллиарды, а люди сегодня роются в урнах на кусок хлеба", - ответил на вопрос журналиста пенсионер.

"Я думаю ему не стоит (идти на второй срок - Прим. Ред.). Хотя бы только потому, что он говорил, что когда придет к власти, то за три дня прекратится война в Украине. А война до сих пор продолжается", - высказала свое мнение женщина средних лет.

"Подать кандидатуру может каждый и вы можете подать. А почему он не может подать кандидатуру? Я считаю, что ему стоит подать кандидатуру, чтобы понять выберут его или нет. Чтобы понять хорошо или плохо должна быть альтернатива. Альтернативы никакой нет, у нас все такие. Выбора нет", - считает молодой мужчина.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликован новый рейтинг кандидатов в президенты, в котором Порошенко упал ниже Зеленского.

Также мы сообщали, что Тимошенко и Бойко возглавили президентский рейтинг, Порошенко на третьем месте.