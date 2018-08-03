В НСЖУ заявили о восьми нападениях на журналистов в Украине
В июле текущего года число нападений на журналистов достигло рекордных восьми случаев.
Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).
Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", в июле зафиксировано 8 проявлений физической агрессии в отношении журналистов. В июне таких случаев было 2, а в целом за 7 месяцев 2018 года произошло 53 инцидента.
Учитывая системность и безнаказанность этих преступлений, Национальный союз журналистов и Независимый медиапрофсоюз обратились в СБУ с требованием объединить все случаи поджогов и возбудить дело по статье 258 Уголовного кодекса (террористическая деятельность).
"Фактически каждые четыре дня в Украине бьют журналистов! Имеем 53 инцидента с начала года в Киеве и регионах при отсутствии прецедентов надлежащего наказания за атаки на журналистов. И что характерно, в отдельных нападениях мы обвиняем самих силовиков! Поэтому уровень тревоги в журналистских кругах в отношении физической безопасности является чрезвычайным", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
В то же время экспертная группа Индекса физической безопасности приняла решение не включать в мониторинг информацию о стычке лидера организации С14 с журналистом "Общественного телевидения" Игорем Бурдыгой, которая случилась 18 июля под Голосеевским районным судом Киева. Причиной стали заявления журналиста и редакции о том, что они не связывают конфликт с журналистской деятельностью.
Итак, в июле произошли такие инциденты с избиением журналистов:
- Евгения Вирлич, корреспондент издания "Херсонский вестник". Херсон. 13 июля в Херсонской городском совете на журналистку напала жена местного депутата и избила ее до сотрясения мозга.
- Виталий Ткаченко, Мирослав Бекчев - внештатные корреспонденты издания "Общественный прибой", Константин Слободянюк - редактор издания "Нераскрытые преступления". 13 июля журналистов избили бойцы КП "Муниципальная стража". Мирослав Бекчев оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и ожогами сетчатки после распыления газового баллончика.
- Юсуф Инан, турецкий оппозиционный журналист. 17 июля сотрудники Киевского СБУ насильно вывели его из дома в Николаеве. Решение об экстрадиции приняли быстро, без права на апелляцию. В конце концов журналиста передали турецким спецслужбам, что вызвало волну возмущения правозащитников в Украине и за границей.
- Николай Чирва, корреспондент издания "Первый Криворожский", г. Кривой Рог. 18 июля журналиста ударил сотрудник КР "Скоростной трамвай", когда Николай готовил материал о жестоком обращении с бездомными животными.
- Журналистка ИА "Взгляд", г. Ирпень Киевской области. 19 июля неизвестный нападавший облил девушку зеленкой, когда она вышла из редакции после окончания рабочего дня. Нападение связывают с рядом материалов-расследований, подготовленных пострадавшей. Имя журналистка называть не хочет, она переживает за родных.
- Олеся Шевчук, корреспондент "34 телеканала", г. Днепр. 23 июля девушку ударил один из владельцев МАФов, торгующих спиртным, во время съемок для сюжета.
- Сергей Близнюк, врио главного редактора газеты "Вести Борзнянщины" (Черниговская обл). 25 июля около 15 человек заблокировали выход из зала для совещаний и более часа держали работников РГА и главного редактора "Вестей Борзнянщины" Сергея Близнюка. Активисты несколько раз ударили господина Сергея, а также заставили написать заявление на увольнение.
- Ефрем Лукацкий, фотокорреспондент, руководитель представительства агентства АР в Украине. 28 июля сотрудник полиции, несмотря на предостережения "Пресса", сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо журналисту. Инцидент произошел в ходе столкновений с полицией при участии "Национальных дружин" при застройке в одном из спальных районов Киева.
Кроме того, в НСЖУ рассказали о двух инцидентах с повреждением редакционного имущества в июле 2018 года:
- Журналисту и общественному активисту Денису Якименко из Шостки Сумской области 6 июля подожгли автомобиль. Журналист связывает инцидент с подготовкой совместно с телерадиокомпанией "Акцент" сюжета о незаконной вырубке леса.
- Редакция газеты "Событие", г. Каменское Днепропетровской области. 11 июля неизвестные подожгли редакцию сразу после окончания рабочего дня. В результате была уничтожена мебель и частично оборудование.
"Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. Индекс физической безопасности журналистов Украины осуществляется НСЖУ совместно с партнерами: "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академией украинской прессы и Институтом развития региональной прессы.
Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ потребовали слушаний в Раде и публичный отчет о расследовании убийства Шеремета.
Также мы писали, что НСЖУ и НМПУ требуют от СБУ расследовать массовые угрозы журналистам в Каменском.