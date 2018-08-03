В июле текущего года число нападений на журналистов достигло рекордных восьми случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", в июле зафиксировано 8 проявлений физической агрессии в отношении журналистов. В июне таких случаев было 2, а в целом за 7 месяцев 2018 года произошло 53 инцидента.

Учитывая системность и безнаказанность этих преступлений, Национальный союз журналистов и Независимый медиапрофсоюз обратились в СБУ с требованием объединить все случаи поджогов и возбудить дело по статье 258 Уголовного кодекса (террористическая деятельность).

"Фактически каждые четыре дня в Украине бьют журналистов! Имеем 53 инцидента с начала года в Киеве и регионах при отсутствии прецедентов надлежащего наказания за атаки на журналистов. И что характерно, в отдельных нападениях мы обвиняем самих силовиков! Поэтому уровень тревоги в журналистских кругах в отношении физической безопасности является чрезвычайным", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В то же время экспертная группа Индекса физической безопасности приняла решение не включать в мониторинг информацию о стычке лидера организации С14 с журналистом "Общественного телевидения" Игорем Бурдыгой, которая случилась 18 июля под Голосеевским районным судом Киева. Причиной стали заявления журналиста и редакции о том, что они не связывают конфликт с журналистской деятельностью.

Итак, в июле произошли такие инциденты с избиением журналистов:

Евгения Вирлич, корреспондент издания "Херсонский вестник". Херсон. 13 июля в Херсонской городском совете на журналистку напала жена местного депутата и избила ее до сотрясения мозга. Виталий Ткаченко, Мирослав Бекчев - внештатные корреспонденты издания "Общественный прибой", Константин Слободянюк - редактор издания "Нераскрытые преступления". 13 июля журналистов избили бойцы КП "Муниципальная стража". Мирослав Бекчев оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и ожогами сетчатки после распыления газового баллончика. Юсуф Инан, турецкий оппозиционный журналист. 17 июля сотрудники Киевского СБУ насильно вывели его из дома в Николаеве. Решение об экстрадиции приняли быстро, без права на апелляцию. В конце концов журналиста передали турецким спецслужбам, что вызвало волну возмущения правозащитников в Украине и за границей. Николай Чирва, корреспондент издания "Первый Криворожский", г. Кривой Рог. 18 июля журналиста ударил сотрудник КР "Скоростной трамвай", когда Николай готовил материал о жестоком обращении с бездомными животными. Журналистка ИА "Взгляд", г. Ирпень Киевской области. 19 июля неизвестный нападавший облил девушку зеленкой, когда она вышла из редакции после окончания рабочего дня. Нападение связывают с рядом материалов-расследований, подготовленных пострадавшей. Имя журналистка называть не хочет, она переживает за родных. Олеся Шевчук, корреспондент "34 телеканала", г. Днепр. 23 июля девушку ударил один из владельцев МАФов, торгующих спиртным, во время съемок для сюжета. Сергей Близнюк, врио главного редактора газеты "Вести Борзнянщины" (Черниговская обл). 25 июля около 15 человек заблокировали выход из зала для совещаний и более часа держали работников РГА и главного редактора "Вестей Борзнянщины" Сергея Близнюка. Активисты несколько раз ударили господина Сергея, а также заставили написать заявление на увольнение. Ефрем Лукацкий, фотокорреспондент, руководитель представительства агентства АР в Украине. 28 июля сотрудник полиции, несмотря на предостережения "Пресса", сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо журналисту. Инцидент произошел в ходе столкновений с полицией при участии "Национальных дружин" при застройке в одном из спальных районов Киева.

Кроме того, в НСЖУ рассказали о двух инцидентах с повреждением редакционного имущества в июле 2018 года:

Журналисту и общественному активисту Денису Якименко из Шостки Сумской области 6 июля подожгли автомобиль. Журналист связывает инцидент с подготовкой совместно с телерадиокомпанией "Акцент" сюжета о незаконной вырубке леса. Редакция газеты "Событие", г. Каменское Днепропетровской области. 11 июля неизвестные подожгли редакцию сразу после окончания рабочего дня. В результате была уничтожена мебель и частично оборудование.

"Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. Индекс физической безопасности журналистов Украины осуществляется НСЖУ совместно с партнерами: "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академией украинской прессы и Институтом развития региональной прессы.

Ранее "Страна" сообщала, что в НСЖУ потребовали слушаний в Раде и публичный отчет о расследовании убийства Шеремета.

Также мы писали, что НСЖУ и НМПУ требуют от СБУ расследовать массовые угрозы журналистам в Каменском.