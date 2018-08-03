Сегодня стало известно, что в Монреале покончил с собой всемирно известный актер и модель Рик Дженест известный как Zombie Boy. Ему было 32 года, до его дня рождения оставалось меньше недели.

Рик был известен, как одна из самых татуированных моделей. Изображениями костей на теле было покрыто даже лицо. Но свое прозвище он получил не благодаря необычному внешнему виду, так его называли с детства.

"Страна" собрала всё, что известно о знаменитости, который несколько лет назад приезжал в Украину.

Татуировки Зомби боя

В 15 лет Рик перенес серьезную операцию по удалению опухоли мозга. Биографы говорят, что после этого у него изменилось отношение к жизни и он стал "шутить и играть со смертью".

Набивать татуировки он начал с 16 лет, сразу, как покинул родительский дом в Шатоге (Канада) после школы. По его словам, его первая татуировка появилась бы намного раньше, но он уважал мнение родителей. Всего у Рика Дженеста было 139 татуировок костей и 176 - насекомых. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Так канадец выглядел без тату.

Фото: Так Рик Дженест выглядел без тату/google.com.ua

Первым художником, который сделал татуировку молодому человеку был Фрэнк Льюис. Он помогал придумать не только рисунок, но смысл татуировок. В итоге тело канадца оказалось покрыто тату, полностью соответствующими скелету человека и стало похоже на жутковатое произведение искусства.

Первой татуировкой стало изображение черепа с перекрещенным костями на плече. Постепенно все тело Рика покрыли изображения. По его голове можно было изучать анатомию черепа. На ней был вытатуирован мозг, в котором копошатся черви, уши покрыты паутиной. Устрашающе выглядел рот с имитацией оголенных челюстей до самых ушей.

Фото: google.com.ua

На шее набиты кровеносные сосуды, среди которых бродят пауки и жуки.

Центральное место на груди занимает знак биологической опасности. Также на теле изображены реалистичные тату ребер, позвоночника, кишек. На руках - мышцы, кости, насекомые и смерть с косой.

А вот на бедре модели внезапно оказалось изображение пирожного.

Фото: google.com.ua

По данным СМИ, на татуировки Zombie Boy потратил более $1 миллиона.

Однажды Рика спросили, не хотел бы он после смерти оставить свое тело музею, на что он ответил, что не думал об этом, но, скорее всего, его тело все равно уничтожат черви в гробу.

Фото: Визажисты однажды поэкспериментировали, чтобы увидеть, как выглядит Зомби бой без тату/google.com.ua

Проекты, в которых участвовал Рик Дженест

После того, как 16-летний Рик Дженест начал размещать свои фото в Facebook, они сразу же привлекли много внимания. Его страницу посетили более полутора миллиона человек.

До того, как он стал появляться на обложках журналов, люди на улицах подходили к нему и предлагали сфотографироваться за деньги. Однажды к нему подошел молодой человек и предложил сфотографироваться для международного журнала Dress to Kill. После этого его заметил итальянский дизайнер Николя Формичетт - креативный директор MUGLER и модный директор Леди Гаги.

Зомби бой прорекламировал несколько костюмов новой мужской коллекции осень-зима от MUGLER. А также снялся в клипе Леди Гаги на композицию "Born This Way", благодаря которой она получила номинацию "Лучший женский исполнитель" MTV Video Music Awards в 2011 году.

Он появился в эпизодической роли в фильме "47 ронинов" с Киану Ривзом.

Кроме этого он вел личный блог, был прототипом для кукол, увлекался цирковым мастерством - глотанием огня и шпаг, ходил по битому стеклу, был диджеем.

Слухи про психологические проблемы

По данным Radio Canada, у Зомби боя были психологические проблемы. Об этом упомянула и Леди Гага, когда отреагировала на сообщение о смерти в своем Twitter.

Она написала, что его самоубийство опустошает и что нужно покончить с предрассудками и поставить психическое здоровье на первый план.

"Если вы страдаете, позвоните другу или семье. Мы должны спасти друг друга", - написала она, видимо, имея в виду, что Рик Дженест скрывал от близких проблемы.

Фото: twitter.com/ladygaga

Zombie Boy в Украине

Зомби бой не раз был в Украине - в Киеве, Харькове, Донецке в 2012 и 2013 годах.

В Киеве он развлекал украинскую тусовку на Хэллоуин.

В Харькове он выступил в ночном клубе.

В Донецке лучший друг Леди Гаги также приехал с вечеринкой в ночной клуб в качестве диджея. Там он посетовал, что ему трудно общаться, поскольку немного людей знают английский и уклонился от ответа на вопрос, что он думает о красоте украинских девушек, заявив, что его девушка его убьет.

Фото: dn.vgorode.ua

Также он приезжал в Россию, участвовал там в ток-шоу.