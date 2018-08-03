Суд отменил решение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о закрытии дела о недостоверном декларировании против бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в решении Апелляционного суда столицы от 24 июля, передают "Украинские новости".

В марте детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства от 18 августа 2017 года в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и "не создает объективной стороны уголовного правонарушения".

Адвокат Юрий Харченко в интересах третьего лица обжаловал данное решение, однако 15 июня Соломенский районный суд Киева отказал адвокату.

В связи с этим Харченко подал апелляционную жалобу.

По его информации, детектив НАБУ за все время досудебного расследования провел только одно следственное действие - изучил информацию в сети Интернет касательно наличия публикации об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, по результатам которой установлено, что стоимость отдыха в выбранной гостинице может стоит более 700 тысяч гривен, но полученная информация не была проверена детективом.

Также детектив никого не допрашивал и не проверил факт пересечения Гонтаревой и членами ее семьи государственной границы в июле 2016 года.

Апелляционный суд согласился с доводами адвоката и признал, что судья первой инстанции не обратил внимания на неполноту досудебного расследования.

В связи с этим суд отменил постановление детектива НАБУ о закрытии дела.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАПК рассказали, какие нарушения были найдены в декларации Гонтаревой.

Также в электронной декларации Гонтаревой нашли нарушения.