Частный дом на двух хозяев загорелся в городе Фастове Киевской области. Пострадали трое детей семи, пяти и двух лет, а также парализованный мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на улице Козацкой славы поступило в 13:05,в четверг 2 августа.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в одной части дома проживает семья с тремя детьми, а в другой - тяжелобольной парализованный мужчина, который не может самостоятельно двигаться.

"Возгорание возникло в помещении, где находилось трое детей 2011, 2013 и 2016 рождения. Они самостоятельно выбежали на улицу, но при этом надышались угарным газом. Спасатели потушили огонь и вынесли на свежий воздух больного мужчину, который находился в задымленной комнате", - сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пожар был локализован в 13:30, а в 13:50 полностью ликвидирован.

Дети с отравлением угарным газом отправлены в больницу.

Фото: dsns.gov.ua

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