Известный канадский актер и модель Рик Дженест, известный как Zombie Boy, покончил жизнь самоубийством. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок костей и насекомых. Необычная внешность привлекала шоу-бизнес. Канадец снимался в клипе Леди Гаги "Born This Way" и в эпизоде фильма "47 ронинов" с Киану Ривзом.

О смерти Zombie Boy сообщило Radio Canada.

Рику Дженесту было 32 года. Его обнаружили мертвым в собственной квартире. По информации СМИ, у него были проблемы с психическим здоровьем.

Фото: google.com.ua

Леди Гага отреагировала на смерть своего друга, заявив, что его самоубийство опустошает. Она написала, что нужно покончить с предрассудками и поставить психическое здоровье на первый план.

"Если вы страдаете, позвоните другу или семье. Мы должны спасти друг друга", - написала она, видимо, имея в виду, что Рик Дженест скрывал от близких проблемы.

Фото: twitter.com/ladygaga

Композицию "Born This Way" Леди Гага написала сама. В 2011 году за эту песню певица победила в номинации "Лучший женский исполнитель" MTV Video Music Awards.

Напомним, что ранее в Париже покончила с собой основательница FEMEN Оксана Шачко. Ей был 31 год.

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