Всемирно известный Zombie Boy из клипа Гаги "Born This Way" покончил жизнь самоубийством
Известный канадский актер и модель Рик Дженест, известный как Zombie Boy, покончил жизнь самоубийством. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим количеством татуировок костей и насекомых. Необычная внешность привлекала шоу-бизнес. Канадец снимался в клипе Леди Гаги "Born This Way" и в эпизоде фильма "47 ронинов" с Киану Ривзом.
О смерти Zombie Boy сообщило Radio Canada.
Рику Дженесту было 32 года. Его обнаружили мертвым в собственной квартире. По информации СМИ, у него были проблемы с психическим здоровьем.
Фото: google.com.ua
Леди Гага отреагировала на смерть своего друга, заявив, что его самоубийство опустошает. Она написала, что нужно покончить с предрассудками и поставить психическое здоровье на первый план.
"Если вы страдаете, позвоните другу или семье. Мы должны спасти друг друга", - написала она, видимо, имея в виду, что Рик Дженест скрывал от близких проблемы.
Фото: twitter.com/ladygaga
Композицию "Born This Way" Леди Гага написала сама. В 2011 году за эту песню певица победила в номинации "Лучший женский исполнитель" MTV Video Music Awards.
Напомним, что ранее в Париже покончила с собой основательница FEMEN Оксана Шачко. Ей был 31 год.
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