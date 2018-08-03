Адвокат Виктора Януковича Виктор Сердюк заявил, что его британские коллеги хотят привлечь к ответственности руководителей Генпрокуратуры и Администрации Президента.

Об этом Сердюк заявил в эфире телеканала 112.

"Обвинительный приговор Януковичу должен быть положен в основу начала предвыборной гонки провластных сил, эта информация задокументирована, как задокументирована и информация незаконного воздействия на Оболонский суд высших эшелонов – Генеральной прокуратуры, Администрации Президента. Сейчас эта информация по заданию Януковича активно передается нашим английским коллегам, партнерам (адвокатская компания JHA LLP – Прим.Ред.), которые будут инициировать на международном уровне привлечение соответствующих лиц к ответственности", - сказал Сердюк.

"Впервые суд по прямой команде из высших властных кабинетов Генпрокуратуры и Администрации Президента столь публично отказывает в возможности допросить свидетелей и материалы, которые защита насобирала. В частности, в связи с необходимостью закончить дело к четко определенному установленному сроку было отказано в допросе первого президента страны, который хотел рассказать об имеющейся у него информации о планах убийства Януковича в феврале 2014 года по кодовым названием "Чаушеску". Суд категорически не допускает к допросу грузинских снайперов четко указывающих на причастность к расстрелам наших граждан на Майдане 20 февраля 2014 года представителей действующей власти. Суд отказывается в возможности допросить экс-депутата Андрея Артеменко, являющегося очевидцем убийств на Майдане снайперами, которые стреляли в обе стороны", - заявил адвокат Януковича.

Также Сердюк отметил, что они готовят обращение о начале расследования вмешательства высших должностных лиц в судебный процесс.

Он назвал генерального прокурора Юрия Луценко "основным организатором данного преступления, который является фигурантом дела о Майдане, дела о потере Крыма, который 19 февраля 2014 года за несколько часов до расстрела наших сограждан с Майдана говорил, что оружие к нам уже едет и речь идет об оружии, которое похитили в Западных областях Украины".

"Власть не желает слышать другую сторону о событиях 2014 года. Поэтому в процесс искусственно вводится государственный адвокат, которые не будет защищать Януковича. Он вводится, чтобы поддержать Генеральную прокуратуру", - считает Сердюк.