Заместитель главы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) Виктор Шемчук, совместно со своими родственниками владеет солидной недвижимостью в США. Так, например, общая стоимость его пентхауса и апартаментов во Флориде составляет больше полумиллиона долларов.

Это выяснили журналисты проекта "Схемы", которые нашли американскую недвижимость его семьи, оформленную на третьих лиц, но доверенную лично Шемчуку.

Видео: radiosvoboda.org

Виктор Шемчук всю жизнь работал в государственных органах. Начинал он со стажера и помощника прокурора в прокуратуре Тернополя, дальше уверенно шагал по карьерной лестнице, дойдя до должности исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины при президенте Ющенко. Успел побыть народным депутатом от блока "Наша Украина - Народная Самооборона", а при Януковиче Шемчук почти полгода возглавлял Львовскую область.

Недвижимость, которой обзавелся госслужащий за это время вместе с женой, впечатляет

Виктор Шемчук, фото: radiosvoboda.org

- садовый дом в Крыму под 300 квадратных метров,

- дом и квартира в Тернополе,



- два земельных участка по пол-гектара каждый в Ивано-Франковской области,



- дом почти 270 квадратов в городе Ирпене под Киевом.





Фото: radiosvoboda.org

Каким образом семье Шемчуков удалось собрать на все это деньги, непонятно.

За 4 года, начиная с 2013, официальные доходы Шемчука составили менее 2 миллионов гривен, по данным налоговой инспекции.

Фото: radiosvoboda.org

Жена действующего заместителя комиссии прокуроров за это время вообще доходов почти не получала. Фирма, в которой она находится в составе среди учредителей, также прибыль не показывала.

Наталья, жена действующего заместителя прокурорской комиссии Виктора Шемчука, фото: radiosvoboda.org

Кроме этого, журналисты нашли еще ряд объектов, котрые могут иметь к ним непосредственное отношение, впрочем, оформленные на третьих лиц. И не только в Украине.

Украинское имущество прокурорского надзирателя

В своей декларации Виктор Шемчук указывает, что снимает с семьей квартиру в Киеве - апартаменты с подземным паркингом в малоэтажном новострое.

Фото: radiosvoboda.org

Впрочем, расходов на аренду этой квартиры Шемчук не декларирует.

По документам апартаменты оформлены на Сергея Протченко, который работал помощником Шемчука на общественных началах, когда тот был депутатом Верховной Рады.

Право собственности на квартиру, где сейчас живет Шемчук, Протченко оформил на себя в 2016 году, хотя за последние 5 лет его официальный совокупный доход составил всего 70 000 гривен.

Сергей Протченко, фото: radiosvoboda.org

"Если лицо само приобрело это имущество, но записывает его на формальных людей и подает это как использование или аренду - это ситуация, которая имеет признаки незаконного обогащения. Заключаются фиктивные договоры с лицами, определенные договоренности, когда просто лица - номиналы, которые никоим образом не причастны, но просто иногда дают свой паспорт и код для того, чтобы на них оформили это имущество", - говорит юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань.

Однако, география элитного имущества, связанного с семьей прокурора Шемчука выходит далеко за пределы Украины.

Американская мечта

В 30 километрах от Майами в американском городке Авентура, штат Флорида, на побережье Атлантического океана у залива расположен жилой комплекс Alaqua Condominium.





Фото: radiosvoboda.org

Здесь и бассейн во внутреннем дворике, и пальмы, и причал для катеров и яхт. Похоже, что именно здесь во времена президента Януковича приобрел элитную недвижимость, в то время народный депутат Виктор Шемчук. Согласно данным официального американского реестра, человек с таким именем и фамилией в начале 2011 года за 219 000 долларов купил в этом комплексе квартиру на 120 квадратов с двумя спальнями и ванными комнатами.

Уже через два года эту недвижимость Шемчук продал. Но официально задокументирована сумма сделки очень странная - всего 2 000 долларов, что в сто раз меньше, чем стоимость квартиры при покупке.

Фото: radiosvoboda.org

В документах купли-продажи стоит оригинальная подпись Шемчука - это легко подтвердить, сравнив с подписью на его бумажной декларации.

Фото: radiosvoboda.org

Слева подпись Виктора Шемчука на имущественной декларации за 2013 год, справа - в договоре о продаже квартиры во Флориде.

Журналисты-расследователи пытались связаться с покупателем американской квартиры по такой привлекательной цене - женщиной по имени Мэрилин, чтобы спросить, означает ли это, что расчет, например, велся неучтенной наличностью, но на звонки и сообщения она не ответила.

Женщина по имени Мэрилин, которая приобрела у Виктора Шемчука недвижимость, Фото: radiosvoboda.org

Впрочем, продав при странных обстоятельствах апартаменты в Авентура, семья Шемчуков избавилась от своих американских адресов не полностью.

Дом с видом на океан для племянницы?

Буквально в километре от этого места находится другой жилой комплекс - Mystic Pointe. Это многоэтажный клубный дом с четырьмя высотками - башнями.



Фото: radiosvoboda.org

В одной из них в 2010 году на последнем этаже приобрела пентхаус на 128 квадратных метров с панорамным видом на океан за 325 000 долларов в то время 21-летняя украинская студентка Алина Люба, племянница Виктор Шемчук.

Фото: radiosvoboda.org

Судя по фотографиям в соцсетях, они поддерживают близкие семейные отношения. Например, вместе путешествуют.

Фото: radiosvoboda.org

Из комментариев также видно, что Шемчук делает ей ценные подарки. ВВ - это Виктор Викторович. Именно так зовут Шемчука.

Фото: radiosvoboda.org

Исследуя биографии обоих, можно увидеть, что влиятельный дядя буквально "ведет" племянницу по жизни. Первые высоты в карьере Шемчук взял в прокуратуре Симферополя и Крыма, и именно там же студентка из Тернополя Алина Люба проходила учебную практику.

В своем резюме племянница Шемчука также указывает, что является одной из основательниц Федерации водно-моторного спорта Украины, которую возглавляет сам Шемчук.

Взял на стажировку близкую родственницу он и в Верховную Раду, когда был депутатом, в комитет по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого был сам.

"Схемы" позвонили Алине Любе, чтобы спросить, как ей удалось, будучи студенткой крымского вуза, купить пентхаус на побережье во Флориде. Девушка ответила на звонок, однако, услышав вопрос, отрезала: "Я не даю никаких комментариев". На вопрос, помогал ей в этом средствами дядя, она бросила трубку.

Вопросы без ответа

Чтобы узнать об элитном имуществе семьи Шемчука у него самого, "Схемы" отправились на заседание квалификационно-дисциплинарной комиссии.

- Виктор Викторович, можете прокомментировать состояние вашей племянницы: откуда у нее на момент 2010 года был 300000 долларов на приобретение квартиры во Флориде?

- Я это не комментирую.

- Почему?

- Перестаньте заниматься провокацией.

- Это не провокация, это простой вопрос. Вы проверяли как человек закона когда-нибудь состояние своей племянницы? Вы могли бы это прокомментировать, пожалуйста?

- Нет.

Не ответил Шемчук и на телефонные звонки и сообщения.

Виктор Шемчук отказался отвечать на вопросы журналистов, фото: radiosvoboda.org



Чьи же это были 325 000 долларов, на которые студентка-племянница украинского прокурора Шемчука приобрела апартаменты во Флориде? Ответ может крыться в следующем установленном факте.

Через месяц после приобретения этого пентхауса Алина Люба выдала доверенность на распоряжение всем своим имуществом самому Виктору Шемчуку. И не только в Украине, но и за рубежом. Сначала доверенность действовала до 2015 года, а недавно была вновь возобновлена ​​еще на 5 лет - до 2022года.

Эти данные, получены от источников, и содержася в официальном, хотя и закрытом реестре Министерства юстиции Украины. Как объясняют юристы, такая схема приобретения недвижимости довольно распространена среди украинских чиновников.

Ранее "Страна" сообщала, что член прокурорской КДКП заявил, что в действиях Луценко и Матиоса выявлено нарушение презумпции невиновности.