Двойные пробки. В Киеве возле метро Демеевская, где идет ремонт, автобус врезался в троллейбус
Сегодня, 3 августа, в Киеве произошла авария с участием автобуса и троллейбуса возле станции метро "Демеевская" в Голосеевском районе. Об этом сообщает УНН.
По предварительным данным, автобус врезался в троллейбус.
Из-за автоаварии затруднено движение транспорта на проспекте Голосеевском и возле Киевского центрального автовокзала по направлению к центру. Скорость движения местами не превышает 10 км/ч.
К тому же сегодня власти ограничили движение на Демеевской площади "в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке".
Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 3 августа в Киеве столкнулись сразу четыре машины.
Также появилось видео с места ДТП в Киеве, где дама на BMW при повороте "поймала" встречное авто.
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