Сегодня, 3 августа, в Киеве произошла авария с участием автобуса и троллейбуса возле станции метро "Демеевская" в Голосеевском районе. Об этом сообщает УНН.

По предварительным данным, автобус врезался в троллейбус.

Из-за автоаварии затруднено движение транспорта на проспекте Голосеевском и возле Киевского центрального автовокзала по направлению к центру. Скорость движения местами не превышает 10 км/ч.

К тому же сегодня власти ограничили движение на Демеевской площади "в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке".

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 3 августа в Киеве столкнулись сразу четыре машины.

Также появилось видео с места ДТП в Киеве, где дама на BMW при повороте "поймала" встречное авто.