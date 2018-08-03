Нацбанк на 3 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривни почти на 5 копеек до 27,01 гривень за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на уровне 2701,1867 гривни за 100 долларов (+4,9737).

А вот европейская валюта подешевела. Курс евро составил 3137,9686 гривни за 100 евро (- 15,5221).

10 российских рублей будут стоить 4,2784 гривни.

Напомним, НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют.

Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара на межбанке установился выше 27 грн.

Также читайте о том, почему гривня упала ниже 27.