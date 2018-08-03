Президент США Дональд Трамп снова обрушился с резкой критикой на американские масс-медиа. Он в очередной раз не только обвинил прессу и ТВ в фабрикации фейковых новостей, но и прямо назвал их врагами народа.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter, комментируя интервью своей дочери, Иванки.

"Они спросили мою дочь Иванку, являются ли средства массовой информации врагами народа. Она правильно ответила, что - "нет". Это фейковые новости, к которым относится большая часть средств массовой информации, то есть враги народа", - написал Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сенаторы-демократы обвинили Трампа в том, что он за деньги катает друзей на главном авиаборту страны Air Force One.

Также мы рассказывали, что Трамп получил второе официальное письмо от лидера Северной Кореи Чен Ына.

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