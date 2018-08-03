Сегодня ночью. 3 августа, в Киеве на проспекте Победы устроили аварию водители сразу четырех машин, кузовы некоторых авто оказались безнадежно искорежены.

Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Сначала дорогу не поделили Chery Amulet, Skoda и ВАЗ, а затем, не заметив аварии, в нее попал еще и Chevrolet.

"Изначально столкнулись Amulet, Skoda и ВАЗ. Через 5 минут, водитель Chevrolet не заметив аварии на полном ходу "припечатал" ВАЗ в Amulet и остановился через 150 метров", - отмечают журналисты.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

По их словам, чудом обошлось без пострадавших. На месте работали патрульная полиция и медики.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Добавим, что в результате ДТП, несмотря на ночное время, на проспекте Победы образовалась пробка. "Видимость на этом участке очень плохая, а освещение слабое", - подчеркивается в посте.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео с места ДТП в Киеве, где дама на BMW при повороте "поймала" встречное авто.

Также мы писали как в Киеве легковушка врезалась в трамвай и перевернулась на крышу.