В пятницу, 3 августа, все области Украины ожидает теплая, солнечная погода. Максимальная температура воздуха по Украине поднимется до 32 градусов тела. Об этом сообщает сайт Укргидромецентра.

Фото: meteo.gov.ua

На западной части Украины, как и в остальных областях, температура воздуха составит +27… +29 градусов в дневное время суток, и +15… +17 ночью.

На востоке картине не изменится. Температура воздуха в этих областях Украины будет даже немного выше. Днем термометр покажет +28… +30, а ночью показатель снизится до +17… +19 градусов.

Температура в центральных областях страны будет соответствовать отметке термометра в +27… +29 градусов в дневное время суток. Ночью температура опустится до +16… +18 градусов.

На юге будет еще жарче: днем +30...+32 градуса, ночью +18...+20 градусов тепла.

В столице днем также ожидается +27… +29 градусов тепла, без осадков, ночью +17...+19.

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