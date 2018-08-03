Сенаторы от Демократической партии США потребовали от Пентагона начать расследование против президента США Дональда Трампа, из-за подозрений в незаконном использовании главного авиаборта страны Air Force One.

Об этом передает "Интерфакс - Украина" со ссылкой на телеканал ABC.

"Речь идет о предоставлении возможности пользоваться самолетом Air Force One для тех, кто является членом гольф-клуба, или о возможности некоторых граждан потенциально купить доступ на Air Force One с помощью денежных переводов в клуб президента США. Поступающие об этом сообщения могут означать, что президент США или его семья использовали государственную собственность для их личной выгоды", - говорится в письме демократов.

Авторами письма стали четверо сенаторов: сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, Бен Кардин от Мэриленда, Ричард Блументаль от Коннектикута и Шелдон Уайтхайс от Род-Айленда.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что "полеты на Air Force One членов семьи и друзей президента США бывают довольно часто, и в этом нет ничего особенного, поскольку предыдущие администрации США делали то же самое".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп попросил остановить "охоту на ведьм" против него, которая пятнает сами же США.