Сегодня, 3 августа, болельщики станут свидетелями яркого поединка чемпионата Украины. В украинском классико сойдутся непримиримые соперники. Киевское Динамо в третьем туре сыграет против действующего чемпиона страны - донецкого Шахтера.

Игра пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 19.00. В прямом эфире игру покажет телеканал 2+2.

Главным арбитром центрального поединка третьего тура УПЛ назначила львовянина Юрия Можаровского. Его ассистентами стали Александр Войтюк (Запорожье) и Семен Шлончак (Черкассы). Резервным арбитром матча назначен Виталий Романов (Днепр). Наблюдателем арбитража стал Виктор Швецов (Одесса).

Напомним, что Мирон Маркевич, глава комитета национальных сборных ФФУ выдал свой прогноз на эту игру. Известный специалист пророчит тяжелый матч и считает, что, скорее всего, команды сыграют вничью.