Разведывательные службы США на пороге крупного скандала. Они допустили серьезную промашку, которая позволила устроиться на работу в американское посольство в Москве агенту ФСБ. Российская шпионка имела высокий уровень допуска к секретной информации.

Об этом передает The Guardian со ссылкой на собственные источники.

Контрразведка США выяснила, что вероятная российская шпионка больше десятилетия работала в американском посольстве в Москве и не была вовремя выявлена.

"Насколько известно, она имела доступ к внутренней сети Секретной службы и электронной почтовой системе, что потенциально давало ей доступ к конфиденциальным материалам, в том числе расписанию президента и вице-президента", - утверждает источник газеты.

Женщина попала под подозрение американских контрразведчиков два года назад во время регулярной проверки.

Она проводила регулярные и несанкционированные встречи с сотрудниками ФСБ. Россиянка была уволена лишь прошлым летом.

"В то время, как Конгресс США сосредотачивается на российских хакерах, есть вероятность, что всю необходимую для проникновения в систему информацию россияне получили от внутреннего взлома сетей Секретной службы", - заявил источник.

Он также добавил, что Секретная служба, чтобы не навредить своему имиджу, пыталась прикрыть вынужденное увольнение шпионки требованиями России почти вдвое сократить количество работников дипломатических миссий США в РФ.

"Комитету Конгресса следует расследовать действия Секретной службы из-за сокрытия этой утечки", - отметил анонимный источник.

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