В посольстве США в Москве 10 лет работала спецагент ФСБ - The Guardian
Разведывательные службы США на пороге крупного скандала. Они допустили серьезную промашку, которая позволила устроиться на работу в американское посольство в Москве агенту ФСБ. Российская шпионка имела высокий уровень допуска к секретной информации.
Об этом передает The Guardian со ссылкой на собственные источники.
Контрразведка США выяснила, что вероятная российская шпионка больше десятилетия работала в американском посольстве в Москве и не была вовремя выявлена.
"Насколько известно, она имела доступ к внутренней сети Секретной службы и электронной почтовой системе, что потенциально давало ей доступ к конфиденциальным материалам, в том числе расписанию президента и вице-президента", - утверждает источник газеты.
Женщина попала под подозрение американских контрразведчиков два года назад во время регулярной проверки.
Она проводила регулярные и несанкционированные встречи с сотрудниками ФСБ. Россиянка была уволена лишь прошлым летом.
"В то время, как Конгресс США сосредотачивается на российских хакерах, есть вероятность, что всю необходимую для проникновения в систему информацию россияне получили от внутреннего взлома сетей Секретной службы", - заявил источник.
Он также добавил, что Секретная служба, чтобы не навредить своему имиджу, пыталась прикрыть вынужденное увольнение шпионки требованиями России почти вдвое сократить количество работников дипломатических миссий США в РФ.
"Комитету Конгресса следует расследовать действия Секретной службы из-за сокрытия этой утечки", - отметил анонимный источник.
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