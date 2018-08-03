Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Голосеевский райсуд Киева обвинительный акт против судьи Окружного административного суда Киева Елены Власенковой.

Она попалась на получении взятки в размере 2 тысяч долларов. Об этом говорится в официальном Facebook САП.

"1 августа текущего года прокурорами САП утвержден и направлен в Голосеевский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении судьи Окружного административного суда города Киева, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения", - уточнили в пресс-службе САП.

Проведенным досудебным расследованием установлено, что судья Окружного админсуда Киева планировала получить у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решений в его пользу в размере 10 тысяч долларов и была разоблачена в мае этого года прокурорами САП и сотрудниками СБУ при получении аванса в сумме 2 тысяч долларов.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua/

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Также мы рассказывали, что в САП обвинили НАБУ в утечке данных о расследованиях и открыли дело против коллег.