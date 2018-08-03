Вчера, в Европе завершился второй квалификационный раунд Лиги Европы, который кстати, преодолел наш Мариуполь (приазовцы обыграли в овертайме Юргорден - Прим. Ред.). К сожалению, матч в Шотландии между Глазго Рейнджерс и хорватским клубом Осиек, был омрачен массовой дракой фанатов. Два болельщика получили ножевые ранения и были госпитализированы в университетскую больницу королевы Елизаветы.

Об этом сообщает Sky Sports.

Драка произошла за пределами стадиона перед началом второго тайма. Одному из раненых 24 года, второму - 40 лет. Состояние пострадавших не вызывает угрозы для их жизни.

Детектив-инспектор Стивен Уоллес попросил помощи у очевидцев драки.

"Это проявление агрессии абсолютно недопустимо. Я обратился ко всем, кто был свидетелем драки, и снимал ее на телефон, чтобы они связались с полицией и помогли нам в расследовании", - заявил Стивен Уоллес.

Матч Глазго Рейнджерс - Осиек завершился вничью со счетом 1 - 1. В следующий этап Лиги Европы пробилась шотландская команда, за счет победы в первом матче со счетом 1 - 0. В третьем раунде квалифайна Глазго Рейнджерс сыграет со словенским Марибором.

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