В пятницу, 3 августа, в Киеве временно ограничат движение автомобильного транспорта в районе метро Демеевская и Центрального автовокзала.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

"3 августа с 10.00 до 18.00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке на Демеевской площади будет частично ограничено движение транспорта на месте выполнения работ", - заявили в пресс-службе коммунальной корпорации.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Фото: Facebook.com/kievavtodor

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в пятницу, 3 августа, метро Киева изменит режим работы трех станций из-за матча Динамо - Шахтер.

Также мы рассказывали, что в Киеве ограничат движение транспорта через Северный мост.