Некоторые люди, похороненные в Стоунхендже, возможно, были родом из Западного Уэльса, оттуда же древние строители привезли камни для строительства монумента. Как сообщается в Scientific Reports, ученые пришли к такому выводу, изучив соотношение изотопов стронция в останках умерших и условия их кремации.

Стоунхендж, построенный 4 - 5 тысяч лет назад, был одним из крупнейших неолитических кладбищ в Британии. В результате неоднократных раскопок археологи нашли здесь кремированные останки как минимум 83 человек. Ранее ученые неоднократно предполагали, что часть каменных глыб, использованных для строительства монумента, привезли из Западного Уэльса. Возможно, предположили авторы новой статьи, умершие тоже были уроженцами Уэльса, а не Южной Англии.

Чтобы это выяснить, ученые исследовали останки 25 похороненных в Стоунхендже людей. В кремированных останках невозможно достоверно определить соотношение изотопов углерода и кислорода, которые указывают на рацион и происхождение человека. Высокая температура разрушает зубную эмаль, которая обычно используется для исследований. Но, как показали авторы в предыдущей работе, даже в кремированных останках можно измерить соотношение изотопов стронция. Оно позволяет определить рацион человека в последние десять лет жизни (или около того). В качестве референтных исследователи использовали соотношение изотопов стронция в 17 образцах растениях из Западного Уэльса, а также использовали опубликованные данные с соотношением изотопов в растениях, воде и зубной эмали людей из разных частей Великобритании.

Оказалось, что 15 человек были местными, а остальные 10 последние годы жизни, вероятно, провели в западной части острова, возможно, в Западном Уэльсе. Кроме того, ученые с помощью инфракрасной спектроскопии и анализа соотношения изотопов углерода и кислорода определили, что кремация останков проходила в разных условиях. Некоторые тела сжигали в условиях недостатка кислорода, а для погребального костра использовали деревья, которые росли в разных условиях, в том числе в редколесье, характерном для Уэльса. По мнению исследователей, это говорит о том, что некоторые из 10 "не местных" людей, возможно, были кремированы в Западном Уэльсе, а потом их останки привезли в Стоунхендж.

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