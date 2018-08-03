Лемуры оказались самыми уязвимыми приматами в мире: сразу 105 из 111 видов этих животных находятся под угрозой вымирания. К такому выводу пришли участники семинара по сохранению лемура, проведенного Международным союзом охраны природы (IUCN). Об итогах семинара рассказала экологическая организация Global Wildlife Conservation.

Экологи отмечают, что под угрозой вымирания находится 95 процентов всех лемуров на Земле. Пока выводы семинара - лишь рекомендации, а для официального обновления Красной книги они должны пройти процесс рецензирования.

Среди основных угроз для лемуров - в частности, вырубка и выжигание лесов, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Кроме того, один из участников семинара, профессор Кристоф Швитцер из Бристольского зоологического общества рассказал, что в последнее десятилетие активизировалась охота на лемуров, которых ловят для продажи в качестве экзотических домашних питомцев и в мадагаскарские рестораны.

Вымирание лемуров, по словам экологов, может иметь масштабные последствия для экосистемы Мадагаскара: лемуры, в частности, разносят по острову крупные семена некоторых ключевых для местной флоры и фауны видов растений. Кроме того, экономика острова сильно зависит от экотуризма, для которого лемуры - один из основных "активов".

В числе видов, уровень угрозы для которых предварительно повысили, например, самый крупный из ныне живущих лемур индри (Indri indri), живущий на северо-востоке Мадагаскара, и самый маленький в мире примат - 30-граммовый мышиный лемур Microcebus berthae. Вероятно, самым редким лемуром (в дикой природе осталось всего около 50 особей) назвали северного тонкотелого лемура (Lepilemur septentrionalis).

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