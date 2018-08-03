1 августа в Рио-де-Жанейро вручили Филдсовскую премию 2018 года, которую присуждает Международный математический конгресс. Одну из наград получил иранский математик Каучер Биркар (Caucher Birkar), однако примерно через 30 минут ее у него украли. Об этом сообщает The Guardian.

Каучер Биркар - беженец, который в годы иракско-иранской войны перебрался в Великобританию вместе с семьей. Он был одним из четырех лауреатов премии, которую называют "Нобелем для математиков". Его наградили вместе с итальянцем, немцем и австралийцем. Иранца отметили за вклад в исследования программы минимальных моделей.

Журналисты рассказали, что через несколько минут после награждения Биркар положил портфель с медалью, кошельком и мобильным телефоном на стол в павильоне, где проходило награждение. Когда иранец заметил пропажу, то сообщил охранникам. Они вскоре нашли портфель под одним из столов, но без медали.

По данным полиции, вора удалось идентифицировать по записям камер наблюдения. Организаторы премии сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании. Медаль пока не вернулась к владельцу.

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