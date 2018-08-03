Рейсы ANR5991 по маршруту Одесса-Римини и ANR5992 Римини-Одесса, запланированные на 01 августа на борту YanAir, были отложены по техническим причинам, сообщается на сайте туристической компании Join UP!

"Вывозной рейс для туристов Join UP! из Римини в Одессу запланирован на 03 августа. На время задержки рейса ANR5992 туроператор предоставил туристам проживание с питанием в гостиницах на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей к новому времени.

Также Join UP! сообщает, что в сложившейся ситуации принял решение сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании.

"По отмененным турам все туристы могут перебронировать направление, место и даты вылета, а в случае отказа от тура получить 100% компенсацию стоимости путевки".

В компании заявляют, что пассажирам рейса ANR5991 из Одессы предложен вылет в Римини из Киева 08 августа.

Как сообщала "Cтрана", ранее более 200 клиентов Join Up снова застряли в Египте.

Мы писали, что в аэропорту Барселоны застряли украинские туристы, за которыми не прилетел самолет из Украины.

Ранее в Одессе экстренно посадили чартер Yanair рейсом до Барселоны.