Президент США Дональд Трамп получил еще одно официальное письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по поводу дальнейшего развития конструктивного диалога. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Укринформ.

Как отметила официальный представитель администрации, письмо "нацелено на развитие договоренностей, которые были достигнуты во время их встречи в Сингапуре". Кроме того, по словам Сандерс, северокорейский лидер подтвердил необходимость "продвижения по взятым обязательствам", определенных в совместном заявлении по результатам встречи.

Перед этим, утром в четверг Дональд Трамп в Twitter выразил благодарность Ким Чен Ыну за то, что он выполняет достигнутые договоренности.

"Спасибо председателю Ким Чен Ыну за то, что вы сдержали слово и начали процесс отправки домой останков наших больших и ожидаемых жертв",- написал глава Белого дома.

Фото: twitter.com

Он также поблагодарил за письмо и отметил, что "с нетерпением" ждет новой встречи.

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