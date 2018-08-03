Трамп получил второе официальное письмо от лидера Северной Кореи Чен Ына
Президент США Дональд Трамп получил еще одно официальное письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по поводу дальнейшего развития конструктивного диалога. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Укринформ.
Как отметила официальный представитель администрации, письмо "нацелено на развитие договоренностей, которые были достигнуты во время их встречи в Сингапуре". Кроме того, по словам Сандерс, северокорейский лидер подтвердил необходимость "продвижения по взятым обязательствам", определенных в совместном заявлении по результатам встречи.
Перед этим, утром в четверг Дональд Трамп в Twitter выразил благодарность Ким Чен Ыну за то, что он выполняет достигнутые договоренности.
"Спасибо председателю Ким Чен Ыну за то, что вы сдержали слово и начали процесс отправки домой останков наших больших и ожидаемых жертв",- написал глава Белого дома.
Фото: twitter.com
Он также поблагодарил за письмо и отметил, что "с нетерпением" ждет новой встречи.
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