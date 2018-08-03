В четверг, 2 августа, в Киеве в девятиэтажном жилом доме на ул. Щербаковской, 63 произошел масштабный пожар. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил балконы с пятого по восьмой этажи.

"Сейчас пожар на площади около 60 кв.м локализован. Жертв и пострадавших нет. Пожарные спасли четырех жильцов с верхних этажей, еще 15 человек были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Фото: kiev.informator.ua

По информации спасателей, пожар был ликвидирован в 20.09. Жертв нет, один человек получил отравление угарным газом и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Видео: youtube.com

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