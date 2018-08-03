Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США, хочет допросить певца Эмина Агаларова, который, как утверждают американские СМИ, помог организовать встречу Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотта Балбера, адвоката певца.

По словам защитника, аппарат спецпрокурора находится в контакте с представителями исполнителя. Как отметил юрист, в настоящий момент "идут обсуждения" возможности встречи Агаларова с Мюллером.

"Неясно, как все сложится", - цитирует агентство адвоката.

Отмечается, что адвокат не стал говорить, заинтересован ли спецпрокурор в проведении беседы с отцом Эмина Арасом Агаларовым, который является президентом российского холдинга Crocus Group. Имя Араса Агаларова фигурировало в касавшейся организации встречи переписке, которую впоследствии опубликовал Трамп-младший.

 
Речь идет о встрече, состоявшейся в июне 2016 года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. В ней принимала участие Весельницкая. Трамп-младший ранее признал, что согласился на беседу с ней, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Политические оппоненты хозяина Белого дома утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Американские СМИ ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Весельницкая якобы могла быть связана с властями РФ. Сама адвокат это несколько раз опровергала. Она также отмечала, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Кремль никак не связан с Весельницкой.

Иск демократов

38-летний певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов указан одним из ответчиков в иске, поданном 20 апреля текущего года в окружной суд в Манхэттене Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). По версии истцов, предвыборная кампания Трампа пользовалась поддержкой со стороны России. Утверждается, что члены кампании имели некие секретные связи с лицами, имеющими отношение к властям и спецслужбам РФ, а последние якобы ответственны за кибератаки на компьютерные системы НКДП.

С мая прошлого года расследование приписываемых РФ попыток повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведет спецпрокурор. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее "Страна" писала о том, что спецпрокурор Мюллер не может предъявить обвинение Трампу.

Также мы сообщали, что Сенат США защитил спецпрокурора Мюллера от увольнения Трампом.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!