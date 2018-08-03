Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США, хочет допросить певца Эмина Агаларова, который, как утверждают американские СМИ, помог организовать встречу Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотта Балбера, адвоката певца.

По словам защитника, аппарат спецпрокурора находится в контакте с представителями исполнителя. Как отметил юрист, в настоящий момент "идут обсуждения" возможности встречи Агаларова с Мюллером.

"Неясно, как все сложится", - цитирует агентство адвоката.

Отмечается, что адвокат не стал говорить, заинтересован ли спецпрокурор в проведении беседы с отцом Эмина Арасом Агаларовым, который является президентом российского холдинга Crocus Group. Имя Араса Агаларова фигурировало в касавшейся организации встречи переписке, которую впоследствии опубликовал Трамп-младший.



Речь идет о встрече, состоявшейся в июне 2016 года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. В ней принимала участие Весельницкая. Трамп-младший ранее признал, что согласился на беседу с ней, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Политические оппоненты хозяина Белого дома утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Американские СМИ ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Весельницкая якобы могла быть связана с властями РФ. Сама адвокат это несколько раз опровергала. Она также отмечала, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Кремль никак не связан с Весельницкой.

Иск демократов

38-летний певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов указан одним из ответчиков в иске, поданном 20 апреля текущего года в окружной суд в Манхэттене Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). По версии истцов, предвыборная кампания Трампа пользовалась поддержкой со стороны России. Утверждается, что члены кампании имели некие секретные связи с лицами, имеющими отношение к властям и спецслужбам РФ, а последние якобы ответственны за кибератаки на компьютерные системы НКДП.

С мая прошлого года расследование приписываемых РФ попыток повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведет спецпрокурор. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее "Страна" писала о том, что спецпрокурор Мюллер не может предъявить обвинение Трампу.

Также мы сообщали, что Сенат США защитил спецпрокурора Мюллера от увольнения Трампом.