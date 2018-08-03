Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" и бразильский ФК "Сантос" достигли соглашения об аренде 23-летнего бразильского полузащитника Витора Буэно, информирует пресс-служба "бело-синих".

Буэно будет выступать за "Динамо" в течение ближайших двух сезонов - 2018/2019 и 2019/2020. В новом клубе игрок будет соревноваться под 20-м номером на форме.

"Я очень рад, что буду играть за киевское "Динамо". Выступать в Европе было моей мечтой. Я пришел к большому клуба, клуба с историей. Уже видел игру киевского "Динамо". Это очень квалифицированная команда, с которой, уверен, мы будем выигрывать трофеи, - сказал Буэно в первом интервью в качестве игрока столичного клуба.

На профессиональном уровне Буэно дебютировал 25 января 2014 года за "Ботафогу Сан-Паулу" в матче Лиги Паулиста против команды "Паулиста". Всего за два года он провел 11 матчей в чемпионате штата и забил 2 мяча.

В 2015 году Буэно был отдан в аренду "Сантосу" - трехкратному обладателю Кубка Либертадорес и восьмикратному чемпиону Бразилии. В 2016-м 23-летний футболист стал основным игроком команды и забил 10 голов в 33 матчах Серии А, став с "Сантосом" вице-чемпионом Бразилии.

В целом в 2018-м Буэно отыграл за "Сантос" 9 встреч - 5 в чемпионате Бразилии и 4 в Кубке Либертадорес.

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