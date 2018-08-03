Киевское "Динамо" попадет в число сеяных команд при жеребьевке в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Благодаря успеху греческого "ПАОКа" украинца Хачериди и Шахова во втором этапе отбора Лиги Чемпионов, за бортом соревнований оказался швейцарский "Базель", который занимал 18 место в клубном рейтинге УЕФА, сообщает УНН.

"Бело-синие" находились ниже "Базеля" в рейтинге (23), однако теперь выше киевский коллектив в генерации УЕФА в рамках раунда плей-офф сможет стать исключительно португальская “Бенфика” (15) в случае прохождения барьера в виде "Фенербахче" (61).

В других парах 3-го квалифай раунда "Аякс" (31) - "Стандарт" (110) и "ПАОК" - "Спартак" (108) команды находятся ниже "Динамо".

Примечательно, что в случае выхода "Бенфики" в плей-офф и "Спартака", соперником киевлян станет победитель пары "Аякс" - "Стандарт", ведь украинский и российский клубы будут разведены при вероятной жеребьевке.

Заметим, что для прохождения 3-го отборочного этапа "Динамо" обыграть в двухматчевом противостоянии чешскую "Славию", которая находится на 153 строке таблицы рейтинга УЕФА.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА пройдет 6 августа в Ньоне. Церемония начнется в 12:00 по центральноевропейскому времени.

Как сообщала "Cтрана", из-за матча Динамо - Шахтер метро Киева изменит режим работы трех станций .

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