В Днепре полиция разыскивает неизвестного, который выстрелил в лицо девушке: пуля задела щеку пострадавшей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

Инцидент произошел возле магазина на улице Антипа Синявского 2 августа около 12:30.

Пуля задела правую щеку девушки. Врачи скорой оказали 26-летней пострадавшей помощь на месте инцидента. Ее жизни ничего не угрожает.

Фото: dp.npu.gov.ua

Полицейские отрабатывают территорию, опрашивают свидетелей и устанавливают личность злоумышленника. Также проводится баллистическая экспертиза, по результатам которой будет определено оружие и обстоятельства преступления.

По факту ЧП следователи Шевченковского отделения полиции Днепра открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

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